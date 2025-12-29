Città

SARONNO – Prosegue la campagna di promozione della 14′ edizione del Concerto dell’Epifania, organizzato dall’Associazione Sicilia a Saronno al teatro Giuditta Pasta di via I maggio. L’appuntamento è in programma domenica 5 gennaio alle 21. L’iniziativa, promossa dall’associazione in collaborazione con l’Ensemble Amadeus e con il patrocinio della Città di Saronno, unisce musica e solidarietà. Sul palco saranno protagonisti l’Orchestra e il Coro sinfonico Amadeus, con la partecipazione del soprano Laura Scotti e del tenore Diego Cavazzin, sotto la direzione del maestro Marco Raimondi Amadeus.

L’associazione ricorda che i biglietti sono ancora disponibili e invita chi è interessato a procurarseli nei punti vendita autorizzati: la libreria Mondadori di via Portici 12, l’edicola Marco in corso Italia 84 e Fotodigital in via Mazzini 11.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti musicali tradizionali legati al periodo dell’Epifania, con una proposta culturale che coniuga esibizione artistica e attenzione al sociale.

(foto: stand dell’associazione Sicilia a Saronno in centro città per promuovere il concerto)

29122025