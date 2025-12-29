SARONNO – In vista dei prossimi impegni internazionali l’head coach della Nazionale Élite di softball, Craig Montvidas, ha convocato 22 atlete, le quali prenderanno parte al training camp che si terrà dal 7 al 21 gennaio in Messico.

Il programma prevede che da giovedì 8 a venerdì 16 gennaio le azzurre saranno a Leon dove disputeranno quattro partite amichevoli contro le Bravas, dal 17 al 19 gennaio si trasferiranno a Città del Messico dove l’Italia giocherà due gare contro i Diablos Rojos Femenil. Presente, nella rosa azzurra, tante atlete ed ex atlete dell’Inox Team Saronno: da McKenzie Barbara ad Alessandra Rotondo a Christina Toniolo (foto, in una azione di gioco) e Anita Bartoli che vestono attualmente la maglia saronnese; poi ci sono le ex Alice Nicolini e Giulia Longhi (ora al Mkf Bollate), Laura Vigna e Isabella Dayton. Nello staff tecnico anche la coach Maristella Perizzolo, pure lei del Saronno.