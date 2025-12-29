Cronaca

SOLARO – La statuina di Gesù Bambino del presepe allestito in piazza centrale è stata danneggiata e spezzata in due. Un gesto che ha colpito la comunità per il luogo e il momento in cui è avvenuto.

L’episodio risale alla sera della vigilia. Secondo alcune testimonianze, un gruppo di giovani si sarebbe trattenuto nella piazzetta tra brindisi e schiamazzi. Al termine della serata, la statuetta del Bambinello è stata trovata priva delle gambe, danneggiate in modo evidente.

Un episodio che ha suscitato molto scalpore non solo per il danno alla statuina ma soprattutto per il gesto vandalico fine a sè stesso. Anche per questo l’Amministrazione ha deciso di sporgere denuncia per l’accaduto.

