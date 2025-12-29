Tradate: celebrata la festa di Santo Stefano, patrono della comunità
29 Dicembre 2025
TRADATE – La comunità pastorale ha celebrato la festa di Santo Stefano, patrono di Tradate, con i momenti tradizionali legati alla ricorrenza. Una giornata vissuta nel segno della partecipazione e della condivisione.
Durante le celebrazioni è stato acceso il tradizionale pallone, gesto simbolico che richiama il martirio di Santo Stefano e il significato di una vita donata fino in fondo. Un segno che, nella tradizione della comunità, rappresenta un’esistenza che si consuma per amore e diventa luce per tutti.
La festa di Santo Stefano resta uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità locale, capace ogni anno di unire fede, tradizione e identità condivisa.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
29122025