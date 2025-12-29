iltra2

TRADATE – La comunità pastorale ha celebrato la festa di Santo Stefano, patrono di Tradate, con i momenti tradizionali legati alla ricorrenza. Una giornata vissuta nel segno della partecipazione e della condivisione.

Durante le celebrazioni è stato acceso il tradizionale pallone, gesto simbolico che richiama il martirio di Santo Stefano e il significato di una vita donata fino in fondo. Un segno che, nella tradizione della comunità, rappresenta un’esistenza che si consuma per amore e diventa luce per tutti.

La festa di Santo Stefano resta uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità locale, capace ogni anno di unire fede, tradizione e identità condivisa.

