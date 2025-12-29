Cronaca

TRADATE – L’amministrazione comunale e la polizia locale non abbassano la guardia nella lotta contro l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio. I controlli proseguono e continuano a dare risultati, come dimostra l’ultimo intervento avvenuto in via dei Cruscioni.

Nel pomeriggio dell’altro ieri è stato infatti individuato e sanzionato un responsabile di abbandono illecito, proveniente da Turate. A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente Vito Pipolo, che in una breve comunicazione ha commentato l’episodio: “Pendolare dell’abbandono proveniente da Turate, beccato. Sanzionato con 1.000 euro più il resto. Null’altro”.

L’intervento conferma l’attenzione costante dell’amministrazione e della polizia locale su un fenomeno che continua a creare degrado e costi per la collettività. L’attività di controllo e repressione degli abbandoni abusivi resta quindi una priorità, con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano e scoraggiare comportamenti incivili.

