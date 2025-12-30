Città

SARONNO – “Abbiamo seguito anche noi con grande interesse il consiglio comunale con all’ordine del giorno l’adozione del Piano Integrato d’Intervento Isotta – Fraschini”.

Inizia così la nota condivisa da Italia viva in merito al primo passaggio in consiglio comunale del progetto dell’ex Isotta Fraschini.

Innanzitutto, un plauso alla partita iva della Giunta Pagani, Nicola Gilardoni, che aveva detto “O entro Natale, o me ne vado” e l’Isotta-Fraschini è arrivata puntualmente prima di Natale. L’adozione apre al dibattito cittadino: bene. Dalle parole ai fatti. Ne prendiamo atto in modo positivo. Ma non è tutto oro quello che luccica e i piani su cui fare un’analisi sono due.

Il primo è tecnico: senza addentrarci in questioni eccessivamente urbanistiche, è apparso molto fumoso l’impatto viabilistico di questa operazione, viabilità che è il vero problema della nostra città che, ad oggi, è l’unica città sul globo terracqueo che dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19, ogni santo giorno, si blocca completamente.

Mancano anche le risposte sulle ricadute che ci saranno, in termini di servizi e sostenibilità, conseguenti a un aumento di circa il 10% della popolazione saronnese. Tra le 3 e 4 mila persone arriveranno ad abitare a Saronno: siamo davvero pronti? E parliamo anche di servizio sociale, fragilità, disabilità: questo impatto è stato valutato?

Il secondo è politico: se l’assessore Gilardoni è stato coerente nelle promesse e ha dimostrato che la politica si fa con gli atti e non con le riunioni all’Aldo Moro dove raccontare le favole, è incomprensibile come l’assessore De Cristofaro non sia passata anche lei “dalle parole ai fatti”, rassegnando le dimissioni anziché consegnare alla stampa le sue lamentele per poi rimanere in silenzio in consiglio comunale. Surreale, poi, come si passi da una astensione in commissione del consigliere Silvio Barosso a un’entusiasta endorsment e appoggio in consiglio comunale: come si cambia, per non morire.

Molti amici del Pd hanno chiesto praticamente un atto di fede, che a Natale è anche giusto chiederlo, paragonando quindi il triumvirato Pagani-Licata-Gilardoni alla Trinità: chissà se dopo le opere, arriveranno i miracoli.

Noi come Italia Viva parteciperemo al dibattito dei prossimi mesi e presenteremo anche noi un’osservazione al piano volendo dare il nostro contributo con lucidità e realismo.

L’appuntamento è quindi in città, fin da gennaio, per parlare anche con voi cittadini e fare in modo di rappresentare, al meglio, il pensiero dei saronnesi.

