Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il 2025 della Caronnese Women (serie C) si sta per chiudere ma non si fermano i nuovi innesti: vi presentiamo Elena Mombelli, nuova centrale di difesa della formazione Women della Caronnese.

Cosa ti ha spinto ad accettare la Caronnese?

“Ho accettato la Caronnese perché cercavo un ambiente ambizioso e serio, fin dal principio mi sono sentita subito accolta da una grande società che mi ha aiutato a ripartire dopo l’infortunio al crociato”.

Le tue aspettative per questa stagione?

“Poter contribuire a portare la squadra il più in alto possibile”.

Che giocatrice sei?

“Sono un difensore centrale, a cui piace impostare il gioco. Il duello fisico e il gioco aereo sono il mio punto di forza”.

Cosa ti ha avvicinato al calcio?

“La mia passione per il calcio è nata fin da piccola, è stato mio fratello più grande a trasmettermela”.

