CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo, malgrado qualche ritardo di cui ci scusiamo con interessati e lettori, la nota del gruppo misto in merito all’ultimo consiglio comunale. I due consiglieri hanno “sollevato la questione del conflitto di interessi di un consigliere di maggioranza e hanno chiesto al segretario generale di inviare richiesta di parere a Anac o Corte dei Conti. E’ stata una seduta abbastanza movimentata tanto che il gruppo, per contestazione, ha abbandonato l’aula al momento della votazione.

Giovedì 18 dicembre 2025, alla seduta del Consiglio Comunale di Caronno Pertusella, i due consiglieri comunali del gruppo misto Francesca Rossetti, avvocato del Foro Milano ed Anthony Sunil, operatore socio-sanitario, hanno aspramente attaccato la maggioranza di centro-sinistra guidata dal Sindaco Marco Giudici, nelle dichiarazioni di voto del punto 3 all’o.d.g.“ricognizione delle società partecipate ed ulteriori indirizzi per affitto di ramo d’azienda di CPS s.r.l. unipersonale” e del punto 7 relativo all’approvazione del bilancio di previsione.

Rossetti e Sunil hanno contestato la circostanza per cui alla fase della discussione e della votazione dei due punti avrebbe preso parte anche un consigliere di maggioranza che ha un rapporto di parentela stretta con il Presidente della partecipata Cps srl unipersonale.

Il comportamento di questo consigliere, ad avviso del gruppo misto, potrebbe risultare censurabile ai sensi dell’art. 78 comma 2 Tuel che sancisce il dovere per gli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza e ai pareri forniti in materia dall’Anac ha precisato il presidente del gruppo misto Francesca Rossetti, “l’amministratore, al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale, dovrebbe astenersi allontanandosi dalla seduta, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa”.

Le delibere potrebbero dunque essere considerate nulle o annullabili per vizio di legittimità.

Il gruppo misto ha altresì rilevato che secondo il consiglio di stato “le regole sull’astensione e sulle incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della pubblica amministrazione ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo”.

Il gruppo misto ha invitato così il segretario generale a chiedere un parere all’Anac, alla Corte dei Conti o all’Autorità ritenuta competente, annunciando l’abbandono dall’aula al momento della votazione.

Sta di fatto che il consigliere di maggioranza che ha un rapporto di parentela stretta con il Presidente di Cps srl unipersonale ha espresso voto favorevole in relazione ad entrambe le proposte di delibera.

Rimaniamo a questo punto in attesa di conoscere gli sviluppi di questa imprevedibile vicenda.