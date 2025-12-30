iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’ufficio postale di Castiglione Olona, in via Manzoni 1, resterà chiuso al pubblico da venerdì 9 gennaio a martedì 3 marzo 2026 per l’avvio dei lavori tecnici legati al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi. A Vedano Olona, l’ufficio di via Sirtori 1 sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35, con sportello automatico disponibile 24 ore su 24. A Malnate, l’ufficio di viale Brusa 1 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35, con ATM attivo 24 ore su 24.

La riapertura dell’ufficio postale di Castiglione Olona è prevista per mercoledì 4 marzo 2026, salvo eventuali imprevisti che verranno comunicati tempestivamente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

30122025