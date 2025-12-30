Altre news

MILANO – Regione Lombardia chiude il 2025 e apre il nuovo anno con una grande novità che riguarda il settore della comunicazione.

È infatti online ‘Lombardia Notizie tv’, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Una vera e propria tv, con tanto di palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori.

“Una decisione – spiega il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi – che guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme presenti su Internet sono in costante crescita e, soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono consensi sempre più favorevoli”. “Partiamo, con una fase di rodaggio, che guarda in maniera particolare a quello che è l’evento più importante in programma in Lombardia, ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026” conclude Gallizzi.

La programmazione di Lombardia Notizie tv punta, infatti, a un’offerta ampiamente dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche orientate in particolare verso tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno. Tra gli ospiti le grandi campionesse dello short track Arianna Fontana e dello snowboard Michela Moioli oltre al plurimedagliato olimpico Antonio Rossi e al ‘Re dei 100 metri’ Marcell Jacobs.

Per accedere a ‘Lombardia Notizie TV’ è sufficiente connettersi a: lombardianotizietv.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09