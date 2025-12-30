SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 29 dicembre, spiccano l’appello degli abitanti della zona retrostazione di Saronno contro lo spaccio e il degrado, il vandalismo che ha colpito il presepe di Solaro nella notte di Natale e il dibattito politico sul futuro dell’area ex Isotta. Tanta attenzione anche per una bicicletta ritrovata e per il racconto del sindaco di Luigi Clerici

Dal retrostazione di Saronno arriva una nuova segnalazione dei residenti, esasperati per la presenza costante di spacciatori e situazioni di degrado. Alcuni si dicono pronti a rivolgersi al prefetto per chiedere interventi urgenti.

Una bicicletta è stata ritrovata abbandonata in fondo a via Monte Bianco a Saronno. I cittadini hanno lanciato un appello sui social per risalire al legittimo proprietario.

Il sindaco di Uboldo Luigi Clerici, ospite della rubrica “Il tempo di un caffè… speciale speciale”, ha parlato del 2025 e dei progetti per il 2026

A Solaro, durante la notte di Natale, ignoti vandali hanno spezzato le gambe alla statua di Gesù Bambino del presepe allestito in piazza. Un gesto che ha suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità.

Forza Italia interviene sul futuro dell’ex area Isotta Fraschini a Saronno, sollevando interrogazioni sui temi della bonifica, dei parcheggi, del verde e della possibile presenza dell’università.

