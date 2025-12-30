Altre news

SARONNO – Martedì 30 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con cieli sereni o poco nuvolosi, ma è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature saranno piuttosto rigide, con una minima che toccherà i -1°C durante le prime ore del mattino e una massima che non supererà i 7°C nel pomeriggio.

Il clima si manterrà asciutto, ma l’attenzione resta alta per la possibile formazione di ghiaccio nelle ore notturne e al primo mattino, fenomeno per il quale è stata diramata un’allerta meteo. I venti risulteranno deboli al mattino, mentre nel corso del pomeriggio soffieranno moderati dai quadranti orientali, con prevalenza da Est-Sudest.

Nel complesso, la situazione rimane stabile ma con una tendenza verso un cielo progressivamente più coperto, in particolare tra tardo pomeriggio e serata, a causa di infiltrazioni umide che interessano anche il resto della Lombardia.

In regione, la giornata si presenta simile a quanto osservato a Saronno: cieli prevalentemente sereni al mattino, seguiti da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata, specie nelle zone di pianura. Le temperature si manterranno su valori invernali, con diffuse gelate mattutine.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09