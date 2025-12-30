Città

SARONNO – Sta arrivando in questi giorni nelle case dei saronnesi il nuovo calendario ecologico, strumento pensato per accompagnare i cittadini nella gestione quotidiana dei servizi comunali e della raccolta differenziata. La distribuzione è in corso in tutta la città e il calendario diventa, anche per il nuovo anno, una guida pratica con informazioni aggiornate e utili.

Oltre al dettaglio dei giorni di raccolta dei rifiuti, il calendario riporta numerosi riferimenti ai servizi gestiti da Saronno Servizi, dai parcheggi alle farmacie comunali, dalla piscina al centro estivo, fino ai principali contatti e alle indicazioni sui servizi comunali. Uno strumento pensato per essere tenuto a portata di mano e consultato ogni giorno.

Ad accompagnare il calendario c’è una lettera firmata dalla sindaca Ilaria Maria Pagani e dagli assessori Maria Laura De Cristofaro e Mauro Lattuada, scritta a più mani e rivolta direttamente alla comunità. Un messaggio che richiama il valore della cura degli spazi comuni e dell’ambiente urbano: “Una maggior cura dell’ambiente naturale e urbano è uno degli obiettivi più importanti del governo e dell’amministrazione della città. Infatti, oltre la soglia delle nostre case, c’è la nostra casa comune”.

Nel testo si sottolinea come piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza: “Raccogliere un rifiuto, rispettare parchi e marciapiedi, usare i cestini sono tutte azioni molto semplici, che sommate fanno la differenza”. Un invito che si lega anche alla vivibilità degli spazi: “Quando gli spazi sono curati, abbiamo tutti voglia di viverli, di rispettarli e di proteggerli”.

La lettera entra poi nel merito degli obiettivi della nuova giunta, indicando tre direttrici di lavoro: la diffusione della cultura del rispetto ambientale a partire dalle scuole, maggiori risorse per il decoro urbano e i controlli contro i comportamenti scorretti, e la riduzione dei rifiuti con un ulteriore aumento della raccolta differenziata.

Non manca il ringraziamento ai cittadini per i risultati già raggiunti: “Siamo già una città molto virtuosa per la raccolta differenziata”. Un dato che viene ricordato con precisione: “A Saronno nel 2023 la raccolta differenziata è stata del 79,1%, superiore alla media dei comuni della Regione Lombardia”.

Il messaggio si chiude con un augurio e un impegno concreto: “Vogliamo ricordare quanto sono importanti i gesti quotidiani di tutti che testimoniano amore e cura per la nostra città” e con la disponibilità dell’amministrazione, insieme agli uffici e alla polizia locale, ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini per intervenire in modo tempestivo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09