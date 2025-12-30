Città

SARONNO – Per molti bambini è stato il primo “vigile” incontrato nella vita. Per tanti adulti un volto familiare, sempre presente, capace di spiegare le regole con calma e di applicarle con umanità. Lunedì 29 dicembre si è chiuso un capitolo importante della storia recente della città: quello di Ciro Crivellaro, per tutti semplicemente “il vigile Ciro”, che ha salutato il comando della polizia locale di Saronno dopo 20 anni di servizio.

Ciro Crivellaro era arrivato a Saronno come vigile appiedato, uno di quelli che si vedono per strada, che parlano con le persone e imparano a conoscere i quartieri. Nel 2023 era diventato ufficiale, un passaggio importante che non ha però cambiato il suo impegno per i più piccoli. Il suo nome, infatti, è legato soprattutto all’educazione stradale. Un lavoro paziente e appassionato che ha coinvolto generazioni di bambini saronnesi. Dal gioco del semaforo all’asilo, ai tour per le vie cittadine con le “multe dei bimbi”, fino al grande spettacolo al teatro Pasta che ogni anno riuniva circa 500 alunni delle scuole elementari. Per molti di loro, il primo contatto con le regole e con il rispetto è passato proprio da quelle lezioni fatte giocando.

In questi vent’anni sono stati molti i momenti che hanno visto Ciro protagonista della vita cittadina anche solo con sorrisi e battute. In tanti ricordano quel giorno in cui, davanti a un senzatetto in difficoltà, non esitò a donare un paio di pantaloni della propria divisa. Nel suo percorso da ufficiale, Crivellaro si è occupato delle procedure sanzionatorie del codice della strada e della centrale operativa.

Ora il suo percorso prosegue altrove. A breve prenderà servizio al comando di Appiano Gentile.

`; keyPoints.insertAdjacentHTML('afterbegin', strHtml); } function is_logged_in() { return ((typeof Cookies === 'object') && (typeof Cookies.get('wordpress_logged_in_usercache') === 'string')); } })()