Cronaca

SARONNO – Vigili del fuoco nella notte nel cuore di Saronno. Intorno alle 23 i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via San Cristoforo in piena zona a traffico limitato per un incendio.

A dare l’allarme secondo le prime ricostruzione proprio alcuni residenti. Secondo i testimoni le fiamme avrebbero interessato un auto in un box interrato. Al momento non risulta l’intervento di mezzi di soccorso sanitario o feriti. L’emergenza e il conseguente intervento di messa in sicurezza si è concluso nel corso di qualche ora. Si attendono in giornata aggiornamenti anche per la conta dei danni.

