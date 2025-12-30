SARONNO – Ha segnato per oltre mezzo secolo la storia dell’automotive del Saronnese Elio Cazzaro, fondatore della concessionaria Centro Car Cazzaro, scomparso oggi all’età di novant’anni. Un nome che per generazioni di saronnesi è stato sinonimo di passione per le quattro ruote, serietà professionale e attenzione al cliente.

Centro Car Cazzaro è stata per oltre cinquant’anni un punto fermo sul territorio, cresciuta grazie alla guida e alla visione di Elio Cazzaro, figura considerata iconica nell’industria automobilistica locale. Con passione e dedizione, ha trasformato la concessionaria in un riferimento per la vendita di veicoli, mettendo sempre al centro la soddisfazione e il benessere dei clienti.

Al suo fianco, fin dall’inizio, la moglie Emilia, presenza costante e preziosa, con cui ha costruito un’azienda fondata su valori solidi come qualità, integrità e fiducia. Un’impostazione che ha accompagnato la crescita della concessionaria anche nei momenti di cambiamento del settore.

Pioniere dell’automotive a Saronno, Elio Cazzaro ha saputo plasmare Centro Car Cazzaro come una realtà completa, affiancando alla vendita di veicoli nuovi e usati un’officina efficiente e una gamma di servizi pensati per rispondere a ogni esigenza automobilistica.

Tra i traguardi più significativi raggiunti dall’azienda c’è il riconoscimento di “Dealer of the Year” ottenuto nel 2016, simbolo di un impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione.

Solo lo scorso 7 marzo, in occasione del suo compleanno, la famiglia e i dipendenti di Centro Car Cazzaro si erano stretti attorno al fondatore per celebrare un percorso imprenditoriale lungo oltre cinquant’anni, ringraziandolo per la leadership e per aver costruito un’azienda solida e apprezzata.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in città e nel mondo imprenditoriale locale. Resta l’eredità di una storia fatta di lavoro, visione e attenzione alle persone, che ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico e sociale di Saronno. I funerali si terranno domani mercoledì 31 dicembre alle 14,3o in Prepositurale quando l’intera comunità saronnese si stringerà intorno alla moglie Emilia, alle figlie Paola e Alessandra e al genero Alfredo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09