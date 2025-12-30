SOLARO – La comunità si è stretta nel ricordo di Marzia Beretta, 71 anni, scomparsa la notte di Natale dopo un improvviso malore. Un volto conosciuto e amato, una presenza discreta e costante, capace di lasciare un segno profondo nel quartiere di Cascina Emanuela, dove aveva sempre vissuto e a cui aveva dedicato tempo ed energie.

Marzia si era sentita male mentre partecipava alla messa di Natale nella chiesa parrocchiale. Il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Garbagnate non è bastato e proprio lì si è spenta. La notizia ha colpito duramente familiari, amici e quanti l’avevano incontrata nel corso dei suoi tanti anni di impegno per la comunità.

I funerali si terranno domani mercoledì 31 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta, momento di saluto e raccoglimento per un’intera frazione che la considerava un punto di riferimento.

Già domenica 28 dicembre, alle 16,30, nella chiesetta di Cascina Emanuela si è svolto un momento di preghiera molto partecipato. Accanto ai familiari c’erano gli amici di sempre e tante persone che, anche solo incrociandola, avevano apprezzato il suo modo di esserci, semplice e generoso.

Marzia era conosciuta per l’attenzione alla propria contrada. Per anni si era spesa per Cascina Emanuela, coordinando il gruppo addobbi e sostenendo iniziative e momenti di vita condivisa. Un impegno concreto, fatto di presenza e cura dei dettagli.

