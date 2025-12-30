Lombardia

MILANO – Trenord accelera su un’esperienza sempre più digitale e cashless anche in biglietteria. Dopo un primo progetto pilota avviato a marzo a Milano Centrale, a Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa Aeroporto T1 arriva “Digital Gate”, desk dedicato agli acquisti al 100% digitali.

I nuovi desk, che si aggiungono agli sportelli già attivi nei punti vendita e si contraddistinguono per un allestimento dedicato, offrono ai passeggeri un’esperienza d’acquisto digitale e cashless, utilizzando le app di mobile payment.

Inoltre, chi acquista un biglietto ferroviario, Malpensa Express, transfrontaliero al “Digital Gate” può scegliere di riceverlo via WhatsApp.

L’attivazione di “Digital Gate” è un passo del percorso avviato da Trenord per un sistema di bigliettazione sempre più smart, digitale e paperless.

I pagamenti tramite app per dispositivi mobile

Niente più contanti: presso il “Digital Gate” è possibile acquistare biglietti e abbonamenti utilizzando le principali app di mobile payment come PayPal e Satispay. È inoltre disponibile la funzionalità di pagamento in tre rate tramite PayPal.

Come in tutte le biglietterie Trenord, sono accettati anche pagamenti con carte di credito e debito, inclusi Apple Pay e Google Pay.

Biglietti via chat, grazie a WhatsApp

Presso i “Digital Gate”, i clienti possono scegliere di ricevere il proprio biglietto ferroviario, Malpensa Express o transfrontaliero su WhatsApp e utilizzarlo direttamente dalla chat dell’applicazione.

Il biglietto digitale, completo di QR Code e dettagli di viaggio, viene inviato direttamente sullo smartphone ed è riconoscibile anche dal personale Trenord durante la controlleria.

