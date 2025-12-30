Comasco

TURATE – L’EcoCalendario 2026 è attualmente in fase di stampa. La distribuzione è prevista entro i primi giorni di gennaio e coinvolgerà tutte le famiglie del paese. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Turate.

Il calendario, come di consueto, conterrà le indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti mese per mese. In attesa della consegna completa, il comune ha reso disponibile in anteprima la pagina relativa al mese di gennaio, così da consentire ai cittadini di organizzarsi correttamente fin dall’inizio dell’anno. L’EcoCalendario rappresenta uno strumento utile per il corretto conferimento dei rifiuti e per favorire comportamenti attenti all’ambiente da parte della cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: una pagina dell’eco calendario)

30122025