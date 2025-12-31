Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – A Bariola si guarda al futuro dello sport e della scuola con la realizzazione di una nuova palestra–mini palazzetto a servizio della scuola elementare Pascoli, un’opera pubblica destinata a colmare una storica carenza di spazi per l’attività motoria e sportiva. La conclusione dei lavori è prevista all’inizio del 2026, con collaudo programmato nelle settimane successive.

L’intervento rappresenta uno dei progetti più rilevanti finanziati attraverso i fondi del Pnrr, che coprono 2,5 milioni di euro su un investimento complessivo pari a 3 milioni e 822mila euro. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma stabilito e l’edificio sta progressivamente prendendo forma accanto al plesso scolastico. La nuova struttura sarà realizzata secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in linea con i principi dell’architettura contemporanea.

Oltre agli spazi per l’attività sportiva, sono previsti posti a sedere per il pubblico, rendendo l’impianto idoneo anche allo svolgimento di partite ufficiali. L’omologazione permetterà infatti l’utilizzo da parte delle società sportive del territorio.

Uno degli elementi centrali del progetto è la doppia accessibilità: la palestra avrà ingressi separati rispetto alla scuola, sia dall’ampio parcheggio sul lato ovest sia da una nuova area di sosta realizzata in fondo a via Ottorino Respighi. Una scelta pensata per favorire l’uso dell’impianto anche in orari extrascolastici. La struttura sarà utilizzata dagli alunni per le lezioni di educazione motoria, ma anche da associazioni sportive e gruppi di cittadini. Basket, pallavolo, tchoukball, pattinaggio e ginnastica sono solo alcune delle discipline che potranno trovare spazio nel nuovo impianto, offrendo una risposta concreta alla cronica mancanza di orari disponibili nelle altre palestre comunali.

Un’opera attesa da anni, che punta a rafforzare l’offerta educativa e sportiva della frazione e dell’intero comune, mettendo a disposizione della comunità un’infrastruttura moderna, funzionale e aperta a molteplici utilizzi.

