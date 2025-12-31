Cronaca

CASTELLANZA – Maxi sequestro di materiale pirotecnico nei giorni scorsi a Castellanza, dove la Polizia di Stato ha rinvenuto circa 250 chili di botti detenuti illegalmente, parte dei quali destinati alla commercializzazione. Il materiale, pur omologato, conteneva 33 chili di contenuto esplosivo netto, per un totale di 48 batterie pirotecniche.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Legnano, che hanno accertato come un cittadino italiano di 29 anni, residente a Busto Arsizio, detenesse gli articoli pirotecnici senza le necessarie autorizzazioni.

Dopo un primo controllo presso l’abitazione dell’indagato, gli agenti hanno esteso le verifiche a un locale nella sua disponibilità a Castellanza, dove è stato trovato il grosso del materiale, conservato integro all’interno di scatoloni e avvolto in cellophane.

Vista la pericolosità del quantitativo rinvenuto, è stato richiesto l’intervento degli artificieri della Questura di Milano. Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Busto Arsizio, una parte del materiale è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, mentre il resto è stato affidato agli artificieri per le operazioni di smaltimento.

(foto polizia di Stato)

