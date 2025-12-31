iltra2

CASTIGLIONE OLONA – In vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro, il sindaco di Castiglione Olona – Giancarlo Frigeri – ha disposto il divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi pirotecnici in prossimità di abitazioni, parchi pubblici e luoghi sensibili del territorio comunale. Il provvedimento richiama quanto previsto dalla Carta dei diritti degli animali, all’articolo 11 comma 14, approvata con deliberazione del consiglio comunale 33 del 26 settembre 2013.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione ed evitare l’uso indiscriminato di giochi pirotecnici, con l’obiettivo di prevenire incidenti e tutelare la sicurezza delle persone e degli animali. I rumori prodotti dai fuochi d’artificio possono infatti risultare particolarmente intensi e disturbanti, creando stress e disagi soprattutto ad anziani, persone fragili e animali domestici.

Da qui l’appello al senso di responsabilità e al rispetto delle regole, ricordando che un Capodanno sereno e sicuro passa anche da comportamenti attenti al benessere e alla tranquillità dell’intera comunità. Festeggiare con moderazione, sottolinea il Comune, significa prendersi cura di tutti.

