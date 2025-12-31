Città

CERIANO LAGHETTO – È sparito nel silenzio delle festività natalizie il Gesù Bambino dal presepe allestito davanti alla chiesa parrocchiale. Un gesto che ha colpito la comunità cerianese, avvenuto in una zona centrale e molto frequentata proprio nei giorni delle celebrazioni, quando il passaggio di fedeli e famiglie è continuo.

Il furto sarebbe avvenuto tra la sera della vigilia e le ore successive. Ad accorgersi dell’assenza della statuina sono stati alcuni residenti e parrocchiani, che hanno subito segnalato l’episodio.

Il gesto ha lasciato amarezza e sconcerto, soprattutto per il valore simbolico del presepe e per il periodo in cui è avvenuto.

A questo episodio si aggiunge quanto accaduto a Solaro, dove non si è trattato di un furto ma di vandalismo. Nella piazzetta centrale del paese la statuetta del Bambinello è stata danneggiata e spezzata in due, privata delle gambe. Secondo alcune segnalazioni, la sera della vigilia un gruppo di giovani si sarebbe ritrovato nella zona tra brindisi e schiamazzi. Un episodio che ha colpito per la sua gratuità e che ha suscitato forte dispiacere tra i residenti.

Due fatti distinti, avvenuti in comuni diversi, che hanno in comune il periodo e il bersaglio scelto. Episodi che contrastano con il clima di festa e con le tante tradizioni che, nonostante tutto, continuano a essere portate avanti sul territorio.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice Cristina)

