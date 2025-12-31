Città

SARONNO – Un Capodanno senza botti per rispettare chi non può difendersi. È l’appello lanciato in queste ore da Enpa Saronno, che invita cittadini e famiglie a dire no ai fuochi d’artificio in vista della notte di San Silvestro.

Il motivo è semplice e concreto: i botti di Capodanno spaventano profondamente gli animali domestici e selvatici. Cani che tremano e cercano riparo, gatti che si nascondono per ore, uccelli e piccoli animali che, disorientati dal rumore improvviso, rischiano di perdersi o ferirsi. Una sofferenza silenziosa che si ripete ogni anno e che spesso ha conseguenze gravi.

Secondo l’associazione, migliaia di animali vivono momenti di forte stress a causa dei fuochi, senza comprendere l’origine di quei rumori assordanti. Un disagio che può trasformarsi in fughe improvvise, incidenti e, nei casi più gravi, anche in decessi.

L’invito di Enpa Saronno è chiaro: festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo diverso è possibile. Luci, musica, brindisi e momenti di condivisione possono rendere speciale la serata senza ricorrere ai botti. Un gesto di attenzione che diventa segno di civiltà e rispetto verso tutti gli esseri viventi.

Un Capodanno più silenzioso può essere comunque una grande festa, capace di includere anche chi, come gli animali, non può capire il nostro entusiasmo ma ne subisce le conseguenze.

