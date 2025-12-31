Città

SARONNO – E’ decisamente insolita la classifica degli articoli più letti su ilSaronno nel 2025. Nei dodici mesi appena trascorsi il sito ha superato i 13 milioni di pagine viste, restituendo un panorama ricco e variegato tra cronaca, politica, tradizioni, economia e storie di comunità. Diversi i dati a sorpresa come le elezioni amministrative, pur centrali nella vita cittadina, che non arrivano in vetta della classifica malgrado al secondo gradino del podio ci sia proprio una storia storia di partecipazione. A guidare l’interesse sono storie emotive, fatti di cronaca quotidiana, episodi che toccano corde profonde. Ecco, in ordine di posizione, i dieci articoli più letti del 2025 su ilSaronno,

1. La gattina trovata viva dopo quattro giorni nella rotonda

Una storia di sofferenza e speranza che ha commosso migliaia di lettori. Il racconto del salvataggio dell’animale abbandonato ha intercettato sensibilità e amore per gli animali.

2. Lo studente 14enne in consiglio comunale

Un intervento diretto, forte, senza filtri. La voce di un ragazzo che parla di paura e futuro ha catalizzato attenzione e dibattito, diventando simbolo di partecipazione civica.

3. Furto di una borsa all’Esselunga e l’appello su Facebook

Cronaca quotidiana e allarme sociale. Il racconto condiviso dalla figlia della vittima ha acceso riflettori su sicurezza e fragilità.

4. Il miglior posto dove lavorare in Italia appena fuori Saronno

Una notizia positiva, capace di guardare oltre la cronaca nera. L’orgoglio territoriale ha spinto molti lettori ad approfondire.

5. Countdown per la riapertura della rotonda

La curiosità per una rinascita e per un nuovo polo d’incontro e di ristorazione hanno reso l’apertura della Rotonda uno dei momenti più attesi dell’ultimo anno.

6. Pensionata in lacrime al bancomat, truffatore in fuga

Un episodio che unisce paura e solidarietà. Il pronto intervento dei clienti ha trasformato una tentata truffa in una storia a lieto fine.

7. La barca di San Pietro, come si realizza

Tradizione e curiosità popolari. Un articolo utile e legato al calendario, capace di coinvolgere famiglie e appassionati.

8. Dolcezza e devozione per la canonizzazione di Carlo Acutis

Una fotogallery che unisce fede, tradizione e identità locale, valorizzando un momento molto sentito dalla comunità.

9. Ballottaggio, i risultati in diretta

L’unico articolo elettorale in top ten. Segno che la politica interessa, ma soprattutto quando è raccontata in tempo reale.

10. Assalto al supermercato D’Ambros, i danni

Una cronaca nera accompagnata dalle immagini. L’impatto visivo e la gravità dei fatti chiudono la classifica dei più letti.