La top ten che spiazza: i 10 articoli più cliccati dai lettori de ilSaronno
31 Dicembre 2025
SARONNO – E’ decisamente insolita la classifica degli articoli più letti su ilSaronno nel 2025. Nei dodici mesi appena trascorsi il sito ha superato i 13 milioni di pagine viste, restituendo un panorama ricco e variegato tra cronaca, politica, tradizioni, economia e storie di comunità. Diversi i dati a sorpresa come le elezioni amministrative, pur centrali nella vita cittadina, che non arrivano in vetta della classifica malgrado al secondo gradino del podio ci sia proprio una storia storia di partecipazione. A guidare l’interesse sono storie emotive, fatti di cronaca quotidiana, episodi che toccano corde profonde. Ecco, in ordine di posizione, i dieci articoli più letti del 2025 su ilSaronno,
1. La gattina trovata viva dopo quattro giorni nella rotonda
Una storia di sofferenza e speranza che ha commosso migliaia di lettori. Il racconto del salvataggio dell’animale abbandonato ha intercettato sensibilità e amore per gli animali.
Saronno, miracolo nella notte: trovata dopo 4 giorni di sofferenza la gattina abbandonata nella rotonda
2. Lo studente 14enne in consiglio comunale
Un intervento diretto, forte, senza filtri. La voce di un ragazzo che parla di paura e futuro ha catalizzato attenzione e dibattito, diventando simbolo di partecipazione civica.
Saronno, studente 14enne interviene in consiglio comunale: “Lo vedete o non lo vedete che ragazzi come noi hanno paura?”
3. Furto di una borsa all’Esselunga e l’appello su Facebook
Cronaca quotidiana e allarme sociale. Il racconto condiviso dalla figlia della vittima ha acceso riflettori su sicurezza e fragilità.
Saronno, furto di una borsa nel parcheggio dell’Esselunga: la figlia della vittima lancia l’allarme su Facebook
4. Il miglior posto dove lavorare in Italia appena fuori Saronno
Una notizia positiva, capace di guardare oltre la cronaca nera. L’orgoglio territoriale ha spinto molti lettori ad approfondire.
Il miglior posto dove lavorare in Italia? E’ appena fuori Saronno
5. Countdown per la riapertura della rotonda
La curiosità per una rinascita e per un nuovo polo d’incontro e di ristorazione hanno reso l’apertura della Rotonda uno dei momenti più attesi dell’ultimo anno.
Saronno, countdown per la riapertura della Rotonda: ecco cosa ci sarà
6. Pensionata in lacrime al bancomat, truffatore in fuga
Un episodio che unisce paura e solidarietà. Il pronto intervento dei clienti ha trasformato una tentata truffa in una storia a lieto fine.
Pensionata in lacrime al bancomat, clienti mettono in fuga truffatore allo sportello
7. La barca di San Pietro, come si realizza
Tradizione e curiosità popolari. Un articolo utile e legato al calendario, capace di coinvolgere famiglie e appassionati.
8. Dolcezza e devozione per la canonizzazione di Carlo Acutis
Una fotogallery che unisce fede, tradizione e identità locale, valorizzando un momento molto sentito dalla comunità.
Dolcezza e devozione per la canonizzazione di Acutis: ecco le prime immagine dei Carletti all’Amaretto
9. Ballottaggio, i risultati in diretta
L’unico articolo elettorale in top ten. Segno che la politica interessa, ma soprattutto quando è raccontata in tempo reale.
10. Assalto al supermercato D’Ambros, i danni
Una cronaca nera accompagnata dalle immagini. L’impatto visivo e la gravità dei fatti chiudono la classifica dei più letti.
Tanti danni per l’assalto al supermercato D’Ambros: tentano di far saltare la cassaforte (foto)