LAINATE – Fino al 6 gennaio, Villa Litta a Lainate si trasforma in un palcoscenico di luci e suoni con Incanto di Luce, il format ideato da Be.it Events e promosso dal Comune di Lainate e dall’Associazione Amici di Villa Litta, che celebra il periodo più magico dell’anno offrendo al pubblico un’esperienza immersiva, suggestiva e coinvolgente, capace di far risplendere la bellezza del patrimonio storico e naturale della Villa sotto una nuova luce.

La storica dimora apre le porte del suo parco a visitatori di tutte le età, accompagnandoli in un percorso multisensoriale dove il buio si trasforma in magia con installazioni artistiche, giochi di luce e musica, realizzati con tecnologie all’avanguardia, pensate per valorizzare ogni scorcio del parco e ogni dettaglio architettonico.

Il pubblico sarà immerso in un mondo in cui luce, musica ed effetti speciali dialogano armoniosamente con la natura e con l’arte rivelandosi in una prospettiva completamente nuova. Un racconto “luminoso” capace di suscitare emozioni, meraviglia e un profondo legame con il luogo.

Sei installazioni di light art si sviluppano lungo il percorso: la lunga Carpinata della Villa, un doppio filare di carpini con i rami intrecciati e potati a volta, si veste di effetti luminosi spettacolari, guidando il pubblico in un percorso incantato. Nelle Serre, migliaia di lucine danzano come fiocchi di neve illuminando lo spazio e creando un’atmosfera sospesa che accompagna i visitatori fino alle scale che conducono al parco. Sparsi tra i viali e i giardini, quadri luminosi invitano a fermarsi, osservare e condividere stati d’animo e sentimenti, mentre il grande albero al centro del parco con il suo altissimo fusto “pulsa” a ritmo di musica.

E, ancora, elementi decorativi di grandissime dimensioni e a forma di bocce natalizie, animate da luci e musiche a tema, coinvolgono grandi e piccini in un’esperienza che accompagna nello spirito magico del Natale, mentre la fontana di Galatea offre uno spettacolo unico: l’acqua, sublimata da luci ed effetti, crea un’illusione di sospensione che darà ai visitatori l’impressione di camminare su una nuvola.

Il Parco Storico di Villa Litta, premiato come “Il Parco più Bello d’Italia”, offrirà per la prima volta l’opportunità di vivere la magia del Natale in una veste completamente inedita con

l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e turistica del territorio durante le festività affiancando l’evento alla tradizionale e apprezzata Mostra dei Presepi (che da anni anima alcune sale del palazzo settecentesco, con una quarantina di capolavori artistici legati a episodi evangelici di contemplazione del Mistero della Natività.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del bene culturale Villa Litta, con la volontà di trasformarlo sempre più in un polo culturale e turistico di riferimento per la città e per il territorio circostante. Un luogo vivo, capace di generare non solo benefici culturali ma anche ricadute economiche positive per le attività locali, come già avvenuto in occasione di altri grandi eventi.

Con Incanto di Luce, la magia del Natale illumina il patrimonio storico e naturale di Lainate, trasformando la Villa in un luogo di meraviglia e di emozione per grandi e piccini, offrendo un’esperienza di intrattenimento a basso impatto ambientale, capace di creare ricordi indelebili e momenti di condivisione sociale.

