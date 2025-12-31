Altre news

SARONNO – Mercoledì 31 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta con nubi sparse alternate a schiarite, ma senza piogge in arrivo. Dal tardo pomeriggio è atteso un miglioramento più deciso, con cieli progressivamente sereni in serata.

Le temperature resteranno contenute: la massima non supererà i 5°C, mentre la minima si fermerà attorno a 1°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata, provenienti da Est al mattino e da Sudest nel corso del pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la giornata odierna.

La situazione rientra nella norma per il periodo invernale, con condizioni stabili che tendono a migliorare col passare delle ore grazie alla progressiva rimonta della pressione atmosferica.

In Lombardia, la tendenza sarà simile: al mattino ancora nuvolosità sparsa su diverse aree della regione, in particolare sulle zone pedemontane e prealpine, ma con rasserenamenti ampi dal pomeriggio. Le Alpi Retiche saranno le zone più soleggiate già dalla prima parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

