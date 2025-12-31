Saronnese

UBOLDO – Mentre in paese si moltiplicano i preparativi per salutare l’arrivo del nuovo anno, la comunità guarda già a un appuntamento che dà al 1 gennaio un significato speciale. Giovedì 1 gennaio Uboldo ospiterà la marcia della pace, un’iniziativa corale che unisce associazioni, cittadini e testimonianze in un cammino condiviso tra le vie del paese.

L’evento è promosso da Acli, Arcobaleno, Atletica Libertas Uboldo, Ass Senegalese, Caritas, Eco 90, Gruppo musicale Santa Cecilia, Itaca, Officine musicali, Pro loco, Sentieri di pace Sud Sudan e Sos Uboldo. Un lavoro di rete che ha l’obiettivo di aprire l’anno nuovo con un messaggio forte e positivo, costruito insieme.

La partenza è prevista 15 da piazza della Repubblica. Da qui la marcia attraverserà numerosi luoghi simbolici di Uboldo seguendo un itinerario articolato: piazza della Repubblica, via Italia, piazza San Giovanni Bosco, via Roma, piazza San Pietro, via San Cosma, via Alessandro Manzoni, piazza degli alpini, via per Origgio, monumento ai caduti, via San Martino, piazza Suore di Betlem, via Raffaello Sanzio, via Maddalena, parco Falcone Borsellino, monumento Falcone Borsellino, via Ceriani, fino al presepe di piazza Conciliazione.

Lungo il percorso sono previste tappe e testimonianze per sviluppare insieme alcune riflessioni sul tema della pace. In piazza San Pietro è in programma un collegamento con don Moreno da Kiev, Ucraina. Al Giardino della Vita è prevista la testimonianza diretta di una ragazza algerina. Al presepe di piazza Conciliazione sarà proposto l’ascolto audio con le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa da Gerusalemme.

Il pomeriggio proseguirà 16,30 con un momento di preghiera per la pace alla chiesa parrocchiale. Al termine, un momento di condivisione con tè caldo e scambio di auguri chiuderà l’iniziativa, nel segno dell’incontro e della comunità.

Un appuntamento che va oltre il calendario delle feste e invita Uboldo a iniziare l’anno nuovo camminando insieme, passo dopo passo, nel segno della pace.

