SARONNO – “Non c’è dubbio che un palazzetto o centro sportivo sia necessario per Saronno, per valenze sportive, educative e sociali, ma prima servono risorse concrete, un’area idonea e un piano condiviso”. Inizia così la nota di Tu@Saronno che commenta il confronto in consiglio comunale sull’emendamento per un nuovo palazzetto che si è tenuto in consiglio comunale dello scorso 19 dicembre.

“Un centro sportivo intercomunale con i comuni limitrofi sarebbe l’opzione ideale, equa e sostenibile, non vincolata a un solo sport ma aperta a tutti. L’emendamento di Airoldi ignora questi passaggi essenziali, così come la relativa gestione e i relativi costi, proponendo di dirottare il mutuo da 13,5 milioni senza un progetto maturo né aree confermate come ex Isotta Fraschini o Pozzi Ginori.

Finge di non ricordare quanto l’attuale municipio è inadeguato: energivoro con costi esorbitanti per riscaldamento e raffrescamento, privo di comfort termico e accessibilità non pienamente soddisfacente per diversamente abili. Un edificio moderno, a basso impatto energetico e inclusivo è un dovere per questa Amministrazione Pagani.

Airoldi e Saronno Civica, con la loro proposta miope, fingono che vendere il municipio risolva tutto, ma trascurano i bisogni quotidiani dei lavoratori comunali e la priorità su welfare e servizi nel bilancio 2026-2028. Saronno merita scelte responsabili, non slogan elettorali, da chi forse non si è accorto che le amministrative si sono tenute sei mesi fa”.

