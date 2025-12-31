Città

SARONNO – Dopo l’appello dei residenti del quartiere Retrostazione su ilSaronno, pronti a rivolgersi al prefetto per denunciare degrado e spaccio, sono scattati una serie di controlli straordinari e un intervento approfondito di pulizia dell’area.

Nei giorni successivi alle segnalazioni, il comando della polizia locale ha intensificato la presenza sul territorio con passaggi mirati e verifiche nelle zone più critiche. Un’attività che, secondo quanto trapela, potrebbe proseguire anche nelle prossime settimane con nuove azioni di controllo. Tra le ipotesi allo studio c’è anche il coinvolgimento dell’unità cinofila per contrastare in modo più incisivo lo spaccio.

Parallelamente è stato realizzato un intervento di pulizia straordinaria del quartiere, con la rimozione di rifiuti, materiali abbandonati e segni evidenti di incuria. L’operazione è stata effettuata da Econord e Amsa, con l’obiettivo di restituire decoro a strade e spazi pubblici del retrostazione. Sono state eliminate bottiglie, sacchetti della spazzatura e persino alcune valigie rubate ai viaggiatori del vicino scalo e svuotate prima di essere abbandonate.

I residenti, negli ultimi mesi hanno più volte segnalato una situazione giudicata ormai insostenibile. A far crescere la preoccupazione sono stati anche alcuni episodi eclatanti, finiti al centro del dibattito cittadino, come il graffito con un vero e proprio listino dei prezzi dello spaccio e una rissa durante la quale sarebbe comparsa una katana.

