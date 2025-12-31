Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento da parte della scuola Ignoto Militi a Ciro Crivellaro in occasione del suo trasferimento ad Appiano Gentile che attraverso il progetto La classe Adotta un vigile ha stretto un forte legame con studenti e insegnanti

Gentile vigile Ciro,

scriviamo questa lettera a nome di tutta la comunità scolastica dell’Ignoto Militi per esprimere la nostra più profonda gratitudine per il suo prezioso servizio e la sua dedizione dimostrata in questi anni.

La sua presenza costante e rassicurante prima davanti alla scuola, poi nelle classi accompagnato da Barbara Milletich, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i nostri alunni ed alunne, i genitori e il personale scolastico. La sua professionalità, unita ad un approccio umano e cordiale, ha contribuito a creare un legame più sicuro e sereno.

Al di là del Suo ruolo di vigile urbano, lei è diventato negli anni un vero e proprio membro della nostra famiglia scolastica. La sua capacità di interagire con i bambini, di ascoltare le loro preoccupazioni e di offrire consigli preziosi ha offerto un modello positivo per i piccoli cittadini.

Abbiamo particolarmente apprezzato nel progetto al quale abbiamo partecipato sempre in prima linea “La classe adotta un vigile” il suo impegno nel promuovere la sicurezza stradale tra i bambini, spiegando loro le regole in modo semplice e soprattutto divertente, rendendo i nostri studenti più consapevoli dei pericoli della strada e più responsabili nel loro comportamento.

La sua presenza ha rappresentato un ponte importante tra la scuola e il territorio.

Il suo impegno nel far conoscere ai bambini il lavoro della polizia municipale e nel sensibilizzarli sui temi della legalità ha contribuito a formare cittadini più consapevoli e responsabili.

Siamo profondamente grati per il suo instancabile lavoro, per la sua disponibilità e per la sua passione. La sua assenza si farà sentire, ma il suo contributo rimarrà un ricordo prezioso.

Ci mancherà molto, ma siamo felici sapendo che continuerà a svolgere il suo lavoro in un altro luogo con la stessa dedizione e professionalità che l’hanno sempre contraddistinta ma con maggiori responsabilità .

Grazie vigile Ciro e buona fortuna Comandante Ciro!

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09