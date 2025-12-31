Città

SARONNO – Tra i regali di questo Natale c’è anche il reel condiviso negli ultimi giorni dal gruppo storico sant’Antonio che svela il magazzino dove vengono custoditi i vestiti e gli accessori di scena del Corteo storico. Un breve video che accompagna gli utenti di Facebook dietro le quinte di uno degli eventi più identitari della tradizione saronnese.

Nel magazzino sono conservati oltre 400 costumi storici, dal 1300 in poi. Abiti, mantelli, copricapi e accessori che raccontano secoli di storia e che, come spiegato nel reel, attendono solo di tornare a sfilare per le vie della città. Tra gli scaffali trovano spazio anche oggetti curiosi e affascinanti, tra cui un teschio, dettaglio che ha attirato l’attenzione di molti utenti e che restituisce il clima e l’accuratezza della rievocazione.

Ogni costume è il risultato di un lavoro paziente di ricerca, conservazione e cura portato avanti negli anni dai volontari del gruppo storico. Un impegno spesso nascosto, ma fondamentale per garantire l’autenticità del corteo.

Il reel diventa così anche un invito alla partecipazione: il Corteo storico di sant’Antonio è in programma domenica 11 gennaio e tornerà ad animare il centro cittadino, con i costumi che lasceranno il magazzino per trasformare le strade di Saronno in un viaggio nella storia.

Il Gruppo Storico “Sant Antoni da Saronn” è un’associazione di volontariato nata per valorizzare la storia della chiesetta di sant’Antonio Abate al lazzaretto e le tradizioni contadine legate a questo angolo di città, con una rievocazione che copre circa cinquecento anni di storia, dal 1300 al 1800. Ogni gennaio anima la festa di sant’Antonio con il grande corteo storico religioso che coinvolge centinaia di figuranti, cavalli e animali da corte e richiama in città centinaia di visitatori tra fedeli e curiosi. Nel corso dell’anno il gruppo cura anche la realizzazione del grande presepe di sant’Antonio, un allestimento “a misura d’uomo” che unisce iconografia classica e ambientazioni rurali lombarde e che viene costruito interamente a mano dai volontari, trasformando l’area della chiesetta in un borgo contadino con stalle, portici e scorci di vita quotidiana della Saronno di un tempo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09