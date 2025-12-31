Città

SARONNO – Al posto del campo da basket di viale Amendola arriva una pista da ballo: il progetto entra nella fase operativa con l’affidamento dei lavori e lo stanziamento delle risorse necessarie. L’intervento punta a trasformare l’area ex basket in uno spazio di aggregazione pensato in particolare per il quartiere Matteotti, con una nuova funzione aperta a iniziative sociali e ricreative.

La realizzazione della pista da ballo è stata formalizzata con l’affidamento diretto alla ditta Non Solo Arredo Srl, con sede a Montegrotto Terme. La scelta è motivata dalla necessità di intervenire in modo tempestivo e dall’esperienza già maturata dall’azienda in lavori analoghi per altri enti locali. Nel dettaglio, i lavori comprendono la scarifica della superficie esistente, lo sbancamento con parziale smaltimento del materiale, la realizzazione di un sottofondo adeguato e la posa di uno strato di armatura con TNT e rete termosaldata. La finitura finale sarà in calcestruzzo con trattamento quarzato, pensato per garantire resistenza e durata nel tempo.

Il costo complessivo dell’intervento sarà di poco meno di 50 mila euro finanziato con l’avanzo di Amministrazione.

