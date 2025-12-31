Softball

CARONNO PERTUSELLA – Oltre che in Nazionale con la nomina alla guida dell’Italia Under 13, il futuro di Argenis Blanco parla anche Blue Girls Bologna. L’esperto e stimato tecnico venezuelano è stato infatti annunciato sui profili social della formazione emiliana che scrive di non “vedere l’ora di iniziare questo percorso insieme e di mettere la sua competenza e leadership al servizio delle nostre atlete”.

Il motivo è presto spiegato: laureato in educazione fisica con un master in baseball e softball, Blanco ha dedicato oltre 6000 ore all’insegnamento e allo sviluppo di giovani talenti tra Italia, Venezuela, Francia e Svizzera. Un biglietto da visita di grande valore che ha spinto la squadra bolognese a puntare su di lui. Nell’ultima stagione a Legnano – dopo aver a lungo allenato a Caronno – Blanco ricoprirà il ruolo di pitching coach di tutte le categorie delle Blue Girls oltre che quello di head coach della Serie B e dell’Under 13.

