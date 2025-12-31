Comasco

TURATE – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di sostituzione delle tapparelle nello stabile della scuola primaria di Turate. L’intervento ha riguardato complessivamente 158 tapparelle, rinnovate per migliorare le condizioni degli ambienti scolastici. L’operazione è stata realizzata con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, funzionalità e decoro agli spazi frequentati quotidianamente da alunni, insegnanti e personale della scuola.

Per la realizzazione dei lavori è stata impegnata una spesa complessiva pari a 48.768,28 euro. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli edifici scolastici, considerati una priorità per assicurare ambienti adeguati e sicuri alla comunità scolastica.

(foto: sono arrivate le nuove tapparelle per la scuola di Turate)

31122025