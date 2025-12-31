Venegono inferiore: giornata di festa e condivisione al Seminario arcivescovile
31 Dicembre 2025
VENEGONO INFERIORE – Nel corso del mese di dicembre, al Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore, nella struttura di via Papa Pio XI, la Comunità del Biennio ha vissuto una giornata di festa, gratitudine e condivisione insieme ai genitori dei seminaristi e all’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.
La giornata si è sviluppata attraverso momenti semplici ma significativi, tra gioco, convivialità a tavola, preghiera e la celebrazione eucaristica. Un’occasione pensata per rafforzare il senso di comunità, vissuta come una famiglia in cui si esprime reciprocamente gratitudine: i seminaristi per il dono dei genitori, i genitori per il cammino dei figli.
Durante l’omelia, l’arcivescovo Delpini ha richiamato il significato di Nazareth, luogo ordinario e apparentemente marginale, ma indicato come punto di partenza della storia della salvezza, dove Dio entra nella vita quotidiana e apre a un futuro inatteso. Un messaggio rivolto alle famiglie e alle vocazioni, considerate come spazi in cui la Parola continua a farsi presente.
Il ringraziamento finale è stato rivolto alle famiglie, ai seminaristi e ai formatori che hanno contribuito alla riuscita della giornata, sottolineando come sia nella quotidianità condivisa che il Vangelo trova espressione concreta.
(foto: un momento dell’iniziativa)
