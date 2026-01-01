Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di inizio d’anno della sindaca di Gerenzano.

Carissime cittadine e carissimi cittadini,

un nuovo anno si apre davanti a noi e desidero augurarlo a ciascuno di voi con parole semplici, ma sentite.

La nostra comunità è fatta prima di tutto di persone: di volti, di storie, di relazioni quotidiane. È nella cura reciproca, nell’attenzione verso chi ci sta accanto, che troviamo la vera forza del nostro stare insieme.

Il rispetto, delle persone e dei luoghi che condividiamo, è il primo gesto d’amore verso la nostra comunità.

La condivisione, dei valori, del tempo e delle responsabilità, ci permette di sentirci parte di qualcosa di più grande e di affrontare insieme anche i momenti più difficili.

Che il nuovo anno sia un tempo di ascolto, di solidarietà e di piccoli gesti capaci di fare la differenza. Solo camminando insieme possiamo continuare a costruire una comunità accogliente e unita.

A voi e alle vostre famiglie auguro un anno di serenità, salute e speranza.

Buon Anno a tutti!

Con affetto

Il Sindaco

Stefania Castagnoli

