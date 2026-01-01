Capodanno, gli auguri della sindaca di Gerenzano Stefania Castagnoli
1 Gennaio 2026
GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di inizio d’anno della sindaca di Gerenzano.
Carissime cittadine e carissimi cittadini,
un nuovo anno si apre davanti a noi e desidero augurarlo a ciascuno di voi con parole semplici, ma sentite.
La nostra comunità è fatta prima di tutto di persone: di volti, di storie, di relazioni quotidiane. È nella cura reciproca, nell’attenzione verso chi ci sta accanto, che troviamo la vera forza del nostro stare insieme.
Il rispetto, delle persone e dei luoghi che condividiamo, è il primo gesto d’amore verso la nostra comunità.
La condivisione, dei valori, del tempo e delle responsabilità, ci permette di sentirci parte di qualcosa di più grande e di affrontare insieme anche i momenti più difficili.
Che il nuovo anno sia un tempo di ascolto, di solidarietà e di piccoli gesti capaci di fare la differenza. Solo camminando insieme possiamo continuare a costruire una comunità accogliente e unita.
A voi e alle vostre famiglie auguro un anno di serenità, salute e speranza.
Buon Anno a tutti!
Con affetto
Il Sindaco
Stefania Castagnoli
