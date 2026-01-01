iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È in programma martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’iniziativa dedicata ai più piccoli dal titolo “Arriva la Befana! La Befana arriva… ma le calze le riempiamo insieme!”.

L’appuntamento è fissato per le 14.15 sul piazzale della chiesa parrocchiale, in via Giuseppe Verdi. L’evento è pensato come un momento di festa e condivisione rivolto in particolare ai bambini.

Come indicato nel volantino, ogni bambino è invitato a portare con sé una calza vuota, che verrà poi riempita con caramelle, cioccolatini e altre sorprese, per vivere insieme la magia dell’Epifania.

L’iniziativa si svolgerà all’aperto e rappresenta un’occasione di incontro per le famiglie del paese, nel segno della tradizione legata alla Befana e al periodo natalizio.

(foto archivio)

