Castiglione Olona: il 6 gennaio arriva la Befana sul sagrato della chiesa parrocchiale
1 Gennaio 2026
CASTIGLIONE OLONA – È in programma martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’iniziativa dedicata ai più piccoli dal titolo “Arriva la Befana! La Befana arriva… ma le calze le riempiamo insieme!”.
L’appuntamento è fissato per le 14.15 sul piazzale della chiesa parrocchiale, in via Giuseppe Verdi. L’evento è pensato come un momento di festa e condivisione rivolto in particolare ai bambini.
Come indicato nel volantino, ogni bambino è invitato a portare con sé una calza vuota, che verrà poi riempita con caramelle, cioccolatini e altre sorprese, per vivere insieme la magia dell’Epifania.
L’iniziativa si svolgerà all’aperto e rappresenta un’occasione di incontro per le famiglie del paese, nel segno della tradizione legata alla Befana e al periodo natalizio.
