CERIANO LAGHETTO – Furto nella notte in pieno centro a Ceriano Laghetto, dove uno o più malviventi hanno sottratto le parti terminali dei canali pluviali in rame della chiesa parrocchiale di piazza San Vittore. Un’azione mirata al recupero del rame, materiale sempre più spesso al centro di episodi analoghi che colpiscono edifici pubblici e privati.

In questo caso i ladri hanno agito su uno degli edifici più rappresentativi del paese, rimuovendo i terminali necessari allo scolo delle acque piovane raccolte dal tetto. La chiesa si trova così temporaneamente sprovvista di una parte importante dell’impianto di drenaggio, rendendo necessario un intervento rapido per evitare problemi in caso di pioggia.

Movimenti sospetti sarebbero stati notati durante la notte e sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Tuttavia i responsabili non sono stati identificati e il materiale rubato non è stato recuperato, come confermato dal parroco don Giuseppe Collini.

