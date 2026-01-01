Città

SARONNO – Dopo la prima puntata dedicata all’inverno, prosegue il racconto con la seconda puntata, quella dedicata alla primavera e ai mesi di aprile, maggio e giugno. Non vuole essere un bilancio definitivo né una classifica, ma una proposta di memoria condivisa: una selezione dei fatti più letti, discussi ed emblematici del 2025 tra cronaca nera, cronaca bianca e politica. Un percorso che segue il calendario, mese dopo mese, e che vuole soprattutto coinvolgere i saronnesi: nei commenti lo spazio resta aperto per segnalare altri episodi, storie ed eventi che meritano di essere ricordati.

Questo è solo un frammento del 2025. Nei commenti l’invito è aperto: quali altri fatti, grandi o piccoli, vi hanno colpito in quei mesi? Quali storie meritano di entrare nella memoria collettiva della città?

Aprile

La primavera si apre con immagini e storie capaci di unire fede, tradizione e cronaca. Fanno il giro del territorio le prime immagini dei carletti all’amaretto dedicati alla canonizzazione di Carlo Acutis, tra devozione e identità saronnese. A Ceriano Laghetto attirano curiosità e condivisioni le maxi uova all’uncinetto realizzate per Pasqua davanti al municipio. Sul fronte della cronaca nera resta il tentato furto alla rotonda di Saronno, concluso senza bottino, mentre colpisce profondamente il drammatico fatto di sangue di Volvera, con la scoperta del legame con Saronno dell’uomo coinvolto. Fa discutere anche l’avvistamento del lupo a Solaro, diventato caso mediatico nazionale con i servizi su Tg1 e Tgr Lombardia. In ambito politico e infrastrutturale tiene banco l’allarme sul dimezzamento dei treni Saronno-Milano Centrale, con critiche rivolte a Regione e amministrazione.

Maggio

È il mese che segna una svolta politica. Le elezioni amministrative monopolizzano l’attenzione, con i risultati seguiti in diretta, il primo exit poll della storia cittadina e l’analisi dettagliata delle preferenze, tra conferme, sorprese e l’exploit dei giovani. Accanto alla politica, la cronaca nera registra episodi di forte impatto: la rapina al portavalori a Como, conclusa con l’inseguimento e lo schianto a Saronno, e l’arresto del falso ginecologo che operava con finte visite in una clinica inesistente. Il mese è segnato anche dal lutto per la scomparsa di Angelo De Micheli, storico panettiere e custode di una tradizione saronnese, e dal ritorno del tema lupi con l’animale investito alle porte di Cislago.

Giugno

Un mese denso e contrastato, tra fatti di cronaca, politica e storie fuori dall’ordinario. La cronaca nera è segnata dall’omicidio in Cassina Ferrara, con la morte dell’87enne Romolo Baldo, e dall’aggressione a sassate ai bikers nel Parco delle Groane. Accanto ai fatti più drammatici emergono storie che colpiscono per umanità e sorpresa, come il bambino di 8 anni che prende il treno da solo per Milano e viene ritrovato sano e salvo a Cadorna. Fanno discutere anche la misteriosa scomparsa della Panda gialla abbandonata nel verde e i jet militari che sorvolano Saronno e Turate, scatenando segnalazioni e curiosità. Sul piano politico si apre una nuova fase con l’elezione di Ilaria Pagani, prima sindaca di Saronno, e la presentazione della nuova giunta, tra nomi, deleghe e primi commenti.

