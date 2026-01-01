Città

SARONNO – Non vuole essere un bilancio definitivo né una classifica. Piuttosto una proposta di memoria condivisa: alcuni dei fatti più letti, discussi ed emblematici del 2025 nei primi mesi dell’anno, tra cronaca nera, bianca e politica. Un percorso che parte dall’inverno e che vuole soprattutto coinvolgere i saronnesi: nei commenti lo spazio è aperto per segnalare altri episodi, storie ed eventi che meritano di essere ricordati.

Gennaio

L’anno si apre con notizie che colpiscono per intensità e varietà. Il lutto per la morte di Piero Zucca, con la scelta della donazione degli organi, segna profondamente la comunità. Fa discutere e incuriosisce la vincita da due milioni di euro al Crazy Bar, con la caccia al fortunato vincitore. Sul fronte della cronaca nera restano impressi l’incendio al campovolo di Cogliate, con hangar e mezzi distrutti, e le immagini dell’intervento dei soccorsi. Accanto a questi episodi, una nota di cronaca bianca con la presentazione degli 11 City Angels di Saronno, simbolo di volontariato e presidio sociale.

Febbraio

Il mese è dominato da fatti eclatanti. L’assalto al supermercato D’Ambros di Turate, con un’esplosione e danni ingenti, è una delle notizie più lette. A Saronno tiene banco l’inchiesta legata ai fondi di una fondazione, tra spese per shopping e viaggi e conseguenze giudiziarie. Sul piano politico arrivano le dimissioni di Augusto Airoldi con la “corsa” per le elezioni immediate. Forte impatto anche per l’incidente sulla Varesina, con il camion ribaltato e le operazioni spettacolari per liberare la strada.

Marzo

Tra cronaca, politica e storie insolite, marzo concentra episodi molto diversi. Fa scalpore il servizio con Vittorio Brumotti nei boschi di Gerenzano, tra spaccio e minacce con il machete. Si parla di urbanistica e futuro con il ritorno all’asta di Città Satellite a Limbiate. Impressiona la megacriometeora caduta su Cogliate, una vera “bomba di ghiaccio” che spaventa ma senza feriti. Saronno vive anche il lutto per la scomparsa di Paolo Legnani, figura storica del gruppo di Sant’Antonio, mentre l’arrivo del commissario porta dichiarazioni sul clima cittadino e sulla sicurezza, in particolare in stazione. A chiudere il mese, una storia curiosa e molto condivisa: l’airone rapace che si mangia tutti i pesci rossi in un giardino cittadino.

Questo è solo un frammento del 2025. Nei commenti l’invito è aperto: quali altri fatti, grandi o piccoli, vi hanno colpito in quei mesi? Quali storie meritano di entrare nella memoria collettiva della città?

