Città

SARONNO – Dopo le puntate dedicate all’inverno e alla primavera, il racconto del 2025 prosegue con la terza tappa, quella dell’estate. Anche in questo caso non si tratta di un bilancio definitivo né di una classifica, ma di una proposta di memoria condivisa: una selezione dei fatti più letti, discussi ed emblematici tra luglio, agosto e settembre, tra cronaca nera, cronaca bianca e politica. Un percorso che vuole soprattutto coinvolgere i saronnesi: nei commenti lo spazio resta aperto per segnalare altri episodi, storie ed eventi che meritano di essere ricordati.

Luglio

L’estate si apre con un mix di emergenze, storie leggere e momenti di comunità. Fa discutere l’invasione della Popillia japonica tra Saronno e Gerenzano, con foglie divorate e migliaia di esemplari segnalati in città. Colpisce per tenerezza la storia di Ambra, la gallina salvata da Enpa al quartiere Prealpi, diventata mamma di cinque pulcini. È un mese segnato anche da addii, come la chiusura di uno storico fruttivendolo, con il saluto della titolare ai clienti considerati “parte della famiglia”. Non mancano le criticità, con le proteste dei residenti della zona sud per il cattivo odore e l’aria irrespirabile. Accanto alla cronaca, spazio a storie e immagini positive: dal matrimonio di Giuseppe e Ruta, benedetto da don Bruno, alla Notte Bianca, che riempie il centro di attrazioni, musica e curiosità.

Agosto

Un mese apparentemente più lento, ma attraversato da fatti di forte impatto. Tiene banco il progetto del mini centro commerciale con nuova rotonda e rivoluzione della viabilità sulla Varesina a Origgio. A Saronno colpiscono episodi di cronaca nera come l’uomo che blocca il traffico con i bidoni della spazzatura e lancia sassi contro le auto, e il tentato furto al ristorante Karalis, finito con l’intervento dei carabinieri. L’estate è segnata anche dal lutto per la scomparsa di Enrico Borroni, imprenditore e volto noto della città. Fa tirare un sospiro di sollievo la tragedia evitata sul cavalcavia grazie all’intervento di un carabiniere, mentre sul fronte culturale e musicale diventa virale la risposta dell’Academy Parade Band di Caronno ad Alfa, tra ironia e orgoglio locale.

Settembre

Il rientro porta con sé notizie di futuro, ma anche episodi duri. Fa notizia la donazione del campo sintetico all’Amor Sportiva da parte di un saronnese, con l’avvio del cantiere previsto nei mesi successivi. Si parla di trasformazioni urbane con Torre Parko, nuovo landmark destinato a cambiare la skyline cittadina. Sul fronte sociale arriva il progetto Casa di Marta, con i condomini solidali pensati per diffondere la cultura del dono. Ma settembre è segnato anche da fatti di cronaca nera, come l’aggressione a colpi di bottiglia in piazza, e dal dibattito politico-culturale legato al caso Iacchetti e al patrocinio comunale. Commozione per la morte di Cristiano Baldo, ricordato anche dai Punkreas, mentre eventi e immagini più leggere, come l’Autogiro d’Italia a Saronno, riportano curiosità e partecipazione.

Anche l’estate 2025 è solo in parte raccontata. Nei commenti l’invito resta aperto: quali altri fatti, grandi o piccoli, vi hanno colpito tra luglio, agosto e settembre? Quali storie meritano di entrare nella memoria collettiva della città?

QUI TUTTE LE NOTIZIE DA RICORDARE

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09