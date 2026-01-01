Città

SARONNO – Con questa ultima puntata si chiude il racconto del 2025. Dopo inverno, primavera ed estate, l’attenzione si sposta sull’autunno, con i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche in questo caso non si tratta di un bilancio definitivo né di una classifica, ma di una proposta di memoria condivisa: una selezione dei fatti più letti, discussi ed emblematici tra cronaca nera, cronaca bianca e politica. Un percorso che vuole soprattutto coinvolgere i saronnesi: nei commenti lo spazio resta aperto per segnalare altri episodi, storie ed eventi che meritano di essere ricordati.

Ottobre

Il mese si apre con episodi che scuotono la città. Colpisce l’aggressione e rapina ai danni di un 13enne, preso di mira per un cappellino e minacciato mentre cercavano di strappargli anche le scarpe. Fa discutere la fotogallery dedicata ai luoghi dell’abbandono, con l’ex macello di Saronno raccontato attraverso decine di scatti tra storia, graffiti e degrado. Sul fronte giudiziario emerge la maxi truffa del superbonus, con un milione di euro e nove indagati. Accanto alla cronaca, spazio alle infrastrutture e allo sviluppo: l’ok di Regione Lombardia alla rotonda sulla Saronno-Monza a Solaro, il nuovo investimento di Givaudan a Caronno con una linea produttiva da 9 milioni e 20 assunzioni, e l’annuncio dell’arrivo della Polfer a Saronno, con spazi individuati e operatività prevista entro fine anno.

Novembre

Un mese segnato da cronaca dura, ma anche da riconoscimenti e gesti di comunità. Fa notizia il medico trovato senza vita nel suo studio, mentre tornano forti le preoccupazioni per la sicurezza con l’aggressione con katana nel quartiere della retrostazione, denunciata dai residenti. Impressiona il maxi sequestro di profumi falsi Dior, Gucci e Chanel per un valore di 250 mila euro, così come il rave nell’ex Lazzaroni, con oltre 250 giovani nello stabile dismesso tra Uboldo e Saronno. Accanto a questi episodi, emergono storie diverse: il commerciante che insegue uno scippatore e recupera una collana strappata a una passante, la chef di Rovellasca che festeggia la prima stella Michelin, e il lutto per la scomparsa di Piero da Saronno, custode della memoria storica e della vita cittadina.

Dicembre

L’anno si chiude con un mese intenso e carico di significati. Colpisce l’intervento di uno studente 14enne in consiglio comunale, con parole dirette sulla paura vissuta dai ragazzi. Fa discutere la notizia del robot umanoide prenotato da un 30enne saronnese, con consegna prevista nel 2027, mentre a Solaro arriva l’addio allo storico negozio di giocattoli e prima infanzia della famiglia Danesi, accompagnato da una lettera ai clienti. La cronaca registra episodi di forte impatto, dall’inseguimento con un’Audi lanciata in centro fino a Saronno sud all’auto ribaltata in viale Prealpi con traffico in tilt. A chiudere il mese, il caos in via Varese per l’arrivo del rapper 22simba, con centinaia di persone in coda, urla e slalom tra le auto.

Con questa puntata si chiude il racconto del 2025, ma non la memoria della città. Nei commenti l’invito resta aperto: quali altri fatti, grandi o piccoli, vi hanno colpito nell’arco dell’anno? Quali storie meritano di restare nella memoria collettiva di Saronno?

