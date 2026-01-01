I più letti di ieri: pista da ballo al Matteotti, controlli in retrostazione e top ten delle notizie del 2025
1 Gennaio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 31 dicembre, i lettori hanno seguito con interesse i cambiamenti in arrivo al Matteotti, dove una pista da ballo sostituirà il campo da basket, e l’intervento straordinario delle forze dell’ordine in retrostazione. Attenzione anche alla classifica dei dieci articoli più cliccati dell’anno e al dibattito politico su palazzetto dello sport e area ex Isotta.
Al quartiere Matteotti il campo da basket lascerà spazio a una nuova pista da ballo all’aperto, grazie a un investimento comunale di 50 mila euro, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione giovanile e contrastare il degrado.
Saronno, una pista da ballo al posto del campo da basket: investimento da 50 mila euro al Matteotti
Dopo le numerose segnalazioni dei residenti, in retrostazione è scattata un’operazione straordinaria di controllo con il coinvolgimento di carabinieri e polizia locale: l’area è stata ripulita e presidiata per restituirla alla cittadinanza.
Retrostazione, dopo l’appello dei residenti esasperati: controlli a tappeto e quartiere ripulito
IlSaronno ha pubblicato la classifica dei dieci articoli più letti del 2025, tra cronaca, politica e sport, rivelando i temi che hanno maggiormente attirato l’attenzione dei lettori nel corso dell’anno.
La top ten che spiazza: i 10 articoli più cliccati dai lettori de ilSaronno
Tiene banco la polemica sul futuro del palazzetto dello sport
Palazzetto dello sport:, Tu@: “Proposta miope di Sar civ, meglio un centro sportivo intercomunale”
Sull’ex Isotta, Saronno Civica contesta l’assenza di un vero percorso partecipativo e smentisce alcune ricostruzioni circolate online, a partire dalla questione dell’insabbiamento del progetto.
Adozione ex Isotta, Sar Civ: “Nessun percorso partecipativo”. E smontano le fake news a partire dall’insabbiamento
