SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 31 dicembre, i lettori hanno seguito con interesse i cambiamenti in arrivo al Matteotti, dove una pista da ballo sostituirà il campo da basket, e l’intervento straordinario delle forze dell’ordine in retrostazione. Attenzione anche alla classifica dei dieci articoli più cliccati dell’anno e al dibattito politico su palazzetto dello sport e area ex Isotta.

Al quartiere Matteotti il campo da basket lascerà spazio a una nuova pista da ballo all’aperto, grazie a un investimento comunale di 50 mila euro, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione giovanile e contrastare il degrado.

Dopo le numerose segnalazioni dei residenti, in retrostazione è scattata un’operazione straordinaria di controllo con il coinvolgimento di carabinieri e polizia locale: l’area è stata ripulita e presidiata per restituirla alla cittadinanza.

IlSaronno ha pubblicato la classifica dei dieci articoli più letti del 2025, tra cronaca, politica e sport, rivelando i temi che hanno maggiormente attirato l’attenzione dei lettori nel corso dell’anno.

Tiene banco la polemica sul futuro del palazzetto dello sport

Sull’ex Isotta, Saronno Civica contesta l’assenza di un vero percorso partecipativo e smentisce alcune ricostruzioni circolate online, a partire dalla questione dell’insabbiamento del progetto.

