SARONNO – Con la notizia della chiusura senza possibilità di ritorno del punto nascita i saronnesi hanno detto addio anche alla possibilità di festeggiare i nuovi nati, ma la cicogna ha fatto un regalo alla città degli amaretti.

Il primo nato a Milano del 2026 ha infatti un legame diretto con Saronno. Si chiama Filippo ed è venuto alla luce alle 00.01 di mercoledì 1 gennaio all’ospedale Buzzi, conquistando il primato di primo milanese dell’anno. Un fiocco azzurro che, simbolicamente, parla anche saronnese.

Il piccolo pesa 2.780 grammi e sta bene, così come la mamma. A rendere la notizia ancora più significativa per la comunità locale è il fatto che entrambi i genitori sono saronnesi. Un dettaglio che ha acceso sorrisi e un pizzico di orgoglio in città, soprattutto in un periodo segnato dall’addio al punto nascita e dal vuoto lasciato da una chiusura che ha cambiato le abitudini di molte famiglie.

La nascita di Filippo arriva quindi come una sorta di carezza simbolica per Saronno: il primo vagito dell’anno, pur risuonando in una sala parto milanese, porta con sé radici ben piantate in città. Un primato che non cambia le scelte sanitarie né restituisce un servizio perso, ma che per una notte ridà ai saronnesi la possibilità di sentirsi comunque parte di una storia di inizio, di vita e di futuro.

Un augurio speciale va al piccolo Filippo e alla sua famiglia, con la speranza che questo primo sorriso dell’anno sia di buon auspicio anche per una comunità che continua a interrogarsi sul proprio domani.

