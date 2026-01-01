Altre news

SARONNO – Giovedì 1 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso del pomeriggio è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa, fino a condizioni di cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata. Non sono previste precipitazioni, ma è attiva un’allerta per possibile formazione di ghiaccio nelle ore più fredde.

Le temperature saranno tipicamente invernali, con una minima di -1°C e una massima di appena 4°C. I venti soffieranno deboli, al mattino da Nordovest e nel pomeriggio da Sudovest.

Le condizioni di stabilità della prima parte della giornata saranno temporaneamente interrotte dall’ingresso di correnti più umide, responsabili dell’aumento della nuvolosità. La giornata sarà comunque asciutta, ma l’allerta ghiaccio richiede attenzione, soprattutto nelle prime ore del mattino e in tarda serata.

In Lombardia il contesto sarà analogo: in molte aree di pianura e fascia pedemontana si osserverà un progressivo aumento delle nubi dal pomeriggio, con cieli molto nuvolosi in serata. Le Alpi Retiche resteranno le zone più stabili e soleggiate, mentre nelle Orobie è prevista la formazione di banchi di nebbia serali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

