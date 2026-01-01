MILANO – E’ il video che scandisce il countdown ‘5 mesi all’inizio delle Olimpiadi invernali 2026’, con 978.000 visualizzazioni, uno dei post di Instagram più ‘gettonati’ del 2025 sui Social di Regione Lombardia. Molto seguito, con 838.000 visualizzazioni, sempre in tema di Giochi Olimpici, anche il reel ‘Sotto gli occhi da sempre’ che, in sintesi, ripercorre le peculiarità e i segni distintivi della Lombardia come una ‘Regione da record’. Guardando poi agli eventi, il primato spetta a Bormio con il post riguardante la ‘Pizzoccherata più lunga d’Italia’ (942.000 visualizzazioni). Molto apprezzata anche ‘La Festa dei Fiori di Montisola’ che raggiunge quota 842.000 visualizzazioni. Per quanto riguarda le campagne di informazione grande successo per la promozione delle vaccinazioni anti influenzali allo stadio di San Siro (complessivamente 85.000 visualizzazioni), per la app ‘Salutile – Pronto Soccorso’ e per il contrasto alla violenza sulle donne con la campagna ‘Non sei sola – chiama il 1522’. E, ancora, per i post riguardanti le informazioni sul ‘Bollo auto’ e sul ‘Rinnovo del parco veicolare’. Il ‘mondo social’ di Regione Lombardia ha superato nel 2025 il traguardo complessivo di oltre un milione e cinquecentomila follower. Si conferma così il percorso di crescita della comunicazione dell’ente anche grazie alla crescita del profilo TikTok e a canali specifici come LinkedIn.

A guidare le proposte della Regione, di Lombardia Notizie, di InLombardia e degli altri riferimenti dell’ente, i canali tradizionali: Facebook, con un totale complessivo di circa 900.000 follower, seguito da Instagram a quota 375.000. E, da qualche giorno, il bouquet della comunicazione è stato arricchito da ‘Lombardia Notizie Tv’, una vera e propria piattaforma informativa che in streaming trasmette in diretta dalle ore 8 a mezzanotte collegandosi a lombardianotizietv.it.