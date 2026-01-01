Comasco

ROVELLO PORRO – Appuntamento con il grande balletto classico a Rovello Porro. Domenica 4 gennaio 2026, alle 16.30, il Teatro San Giuseppe ospiterà lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, balletto in due atti su musiche di Pëtr Il’ič Tchaikovsky. Lo spettacolo è presentato dal Centre du Ballet, con direzione artistica di Nicole e Valerie Ferazzino, e propone uno dei titoli più celebri della tradizione natalizia, amatissimo da adulti e bambini.

La rappresentazione si svolgerà al Teatro San Giuseppe, in via Dante 109, a Rovello Porro. “Lo Schiaccianoci” accompagnerà il pubblico in un racconto danzato fatto di atmosfere fiabesche, personaggi simbolici e coreografie ispirate al grande repertorio classico.

Per quanto riguarda i biglietti, il costo dell’ingresso intero è di 22 euro, mentre il ridotto è fissato a 17 euro ed è riservato ai bambini fino a 12 anni e agli over 65. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito www.teatrorovello.it. Per informazioni è disponibile anche l’indirizzo email [email protected].

L’evento rappresenta una delle proposte culturali di inizio anno a Rovello Porro, offrendo al pubblico l’occasione di assistere a un grande classico del balletto in un contesto teatrale locale.

(foto archivio: lo Schiaccianoci rappresentato in un altro teatro della zona)

01012026