SARONNO – Un Santuario colmo di fedeli, con la folla che riempie la piazza e fatica a varcare il portone. È l’immagine che più di ogni altra racconta l’Anno Santo vissuto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, chiesa giubilare della Diocesi di Milano, arrivato in questi giorni alla sua conclusione.

Mercoledì, alla Messa delle 18, è stato celebrato il Te Deum, gesto semplice e solenne per ringraziare di un Giubileo che ha lasciato segni profondi. I frutti più veri restano nel cuore di chi ha attraversato la Porta Santa, ma alcuni numeri aiutano a comprendere la portata di quanto accaduto.

Durante l’Anno Santo il Santuario ha accolto 155 pellegrinaggi organizzati. Un dato che racconta una crescita costante: nel Grande Giubileo del Duemila erano stati 58, già superati due anni fa, poi quasi novanta lo scorso anno, fino al risultato attuale. I pellegrini registrati negli itinerari organizzati sono stati oltre 20.000, a cui si aggiungono i tanti fedeli di passaggio che, in occasione delle celebrazioni, si sono uniti spontaneamente ai gruppi.

Negli ultimi due anni il calendario si è arricchito anche di eventi speciali capaci di richiamare persone da territori diversi. Tra questi le celebrazioni estive dedicate a Carlo Acutis, la Novena dell’Assunta e di Pentecoste, la celebrazione dell’8 del mese, la memoria liturgica dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, il Triduo di sant’Anna con la Festa della Vita, la Madonna che scioglie i nodi e la Messa Rorate.

Un Anno Santo che si chiude con un Santuario vivo, frequentato e capace di accogliere. Un segno concreto di una comunità che continua a camminare, insieme.

