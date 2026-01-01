Softball

SARONNO – Due mesi di intenso lavoro e crescita negli Stati Uniti d’America per Mirta Anselmi, Rachele Iovine e Ouly Pouye dell’Inox Team Saronno Softball, raggiunte per un periodo anche da Ilaria Treccani. Un’esperienza formativa che ha permesso alle atlete di confrontarsi con realtà e contesti diversi, con l’obiettivo di migliorare attitudini, fondamentali e approccio al gioco.

Determinante il supporto di Frank Iovine, che ha ospitato le giocatrici arrivate dall’Italia e ha favorito il loro inserimento in attività tecniche strutturate. Le atlete saronnesi hanno infatti partecipato a clinic e fatto parte di formazioni itineranti e di squadre create per specifici impegni, prendendo parte a tornei e partite amichevoli.

Nella fase finale del soggiorno, Mirta Anselmi, Ouly Pouye e Rachele Iovine hanno partecipato al Gala d’Onore della Iabf, la Italian American Baseball Foundation, svoltosi a New York. All’evento erano presenti anche il presidente federale Marco Mazzieri e l’head coach della Nazionale italiana di baseball Francisco Cervelli.

Conclusa l’esperienza, tutte le atlete hanno fatto rientro in Italia, ad eccezione di Rachele Iovine che vive stabilmente negli Stati Uniti, portando con sé un bagaglio ricco di esperienze sportive e personali utili per il prosieguo della stagione.

01012026